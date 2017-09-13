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Политика
Пхеньян крайне заинтересован в диалоге с США — МИД РФ
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    Пхеньян крайне заинтересован в диалоге с США — МИД РФ

    9:58  13 Сентября 2017
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    Пхеньян крайне заинтересован в диалоге с США — МИД РФ

    Москва, 13 сентября. В настоящее время власти Северной Кореи заинтересованы в прямом диалоге с руководством Соединенных Штатов, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков, однако неизвестно, хватит ли для этого политической воли у президентской администрации.

    «Пхеньян крайне заинтересован в прямом диалоге с Вашингтоном. У меня нет уверенности, что администрация США обладает политической волей и решимостью, достаточной для того, чтобы в такой диалог вступить», — заявил Рябков в беседе с РИА Новости.

    Пхеньян крайне заинтересован в диалоге с США — МИД РФ

    Напомним, после угроз США о прямом военном вмешательстве — об этом, в частности, говорили президент Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис — Пхеньян резко нарастил интенсивность ракетных испытаний и провел новое ядерное испытание, самое мощное в истории ядерной программы КНДР. Россия выразила свое категорическое неприятие ядерного статуса КНДР, однако настаивает на том, что Пхеньян должен получить гарантии безопасности в ходе процедуры разоружения.

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    Автор: Валентин Меликов
    #рябков
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