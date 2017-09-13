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Чупков о встрече с президентом: Путин — очень крутой и самый уважаемый человек
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    Чупков о встрече с президентом: Путин — очень крутой и самый уважаемый человек

    10:00  13 Сентября 2017
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    Чупков о встрече с президентом: Путин — очень крутой и самый уважаемый человек

    Москва, 13 сентября. Чемпион мира в плавании на 200-метровке брассом Антон Чупков поделился впечатлением от встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. 

    По словам российского пловца, одной из самых волнительных была встреча с лидером РФ Путиным.

    «Я дважды был на таких мероприятиях: в 2014 году после Юношеских игр в Нанкине, и в 2016 году после Олимпийских игр в Рио», — отметил Чупков. 

    Чупков о встрече с президентом: Путин — очень крутой и самый уважаемый человек

    Он также добавил, что видеть Путина по телевизору и воочию — совершенно разные эмоции. По словам 20-летнего спортсмена, «Путин — очень крутой», передает Championat.com

    Кроме того, спортсмен подчеркнул, что российский президент является самым уважаемым человеком. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #чупков
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