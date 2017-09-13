Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

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Киев, 13 сентября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вышел из отеля во Львове и не вернулся. Где находится политик, не знают ни украинские СМИ, ни его адвокат.

Адвокат лишенного украинского гражданства политика предположил, что Саакашвили мог отправиться в Черновцы. Однако точной информацией о том, где он мог бы находиться, правозащитник не располагает. Охранники экс-главы Одесской области ранее заверили журналистов, что он планирует остаться в отеле во Львове. Однако Саакашвили покинул территорию отеля и с тех пор не возвращался, передает УНИАН.

Ранее пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области Саакашвили находится на территории Украины незаконно. Однако оснований для его задержания в ведомстве не увидели.