«Синема парк» и «Формула кино» отказались от «Матильды»

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Москва, 13 сентября. Крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В компании пояснили, что это вынужденная мера. Кинотеатры беспокоятся за безопасность зрителей. Кроме того, в адрес сети уже поступали угрозы, связанные с возможным прокатом фильма.

Киносеть владеет сотнями залов в 25 городах России. «Матильду» увидели только во Владивостоке — на предпремьерном показе, который прошел накануне. Для того, чтобы зрители могли увидеть фильм, киносеть предприняла беспрецедентные меры безопасности. Каждый раз обеспечивать их невозможно: во многих городах кинотеатры находятся в торгово-развлекательных центрах.

Как стало известно ТАСС, власти Москвы готовы обеспечить безопасность во время показов фильма Алексея Учителя «Матильда» в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Накалившуюся ситуацию вокруг «Матильды» прокомментировал министр культуры РФ Владимир Мединский. Он заявил, что его «чаша терпения переполнена». Кроме того, министр пообещал в ближайшее время выступить с более подробным заявлением на этот счет.