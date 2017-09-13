Израиль поддержал курдов в желании обрести независимость

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Тель-Авив, 13 сентября. Израиль заявил о поддержке желания курдов к формированию своего государства в канун референдума о независимости, назначенного в Иракском Курдистане. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По его словам, «израильская сторона поддерживает легальные намерения курдского народа по созданию собственного государства».

В тексте заявления отмечается, что Израиль выступает против действующей в Турции Рабочей партии Курдистана и называет ее экстремистской организацией.

Грядущий референдум в Иракском Курдистане уже подвергли критике в США, Иране и Ираке.

Напомним, ранее стало известно, что иракские курды ответили отказом Вашингтону на просьбу о переносе даты референдума.