Аэропорт, мэрию и автовокзал Якутска эвакуировали из-за звонков о бомбе

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Якутск, 13 сентября. Аэропорт, мэрию и автовокзал Якутска эвакуировали после поступления анонимных звонков о заложенной бомбе. Об этом сообщил источник в городской мэрии.

«Нас эвакуировали из здания мэрии около 13.00 по местному времени (7.00 мск), работали кинологи с собаками, сейчас уже работаем в обычном режиме, поступили анонимные звонки также о заминировании автовокзала и аэропорта», — заявил собеседник РИА Новости.

В воздушной гавани Якутска также подтвердили эвакуацию сотрудников и пассажиров. Анонимный звонок привел к задержке шести внутренних рейсов и одного центрального.

Последние два дня во многих крупных городах проводилась массовая эвакуация людей в торговых центрах, вокзалах, школах, вузах, кинотеатрах и других зданиях. Ни одно из «минирований» не подтвердилось.