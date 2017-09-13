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«Мне наплевать»: Соловьев резко ответил на шутки Урганта
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    «Мне наплевать»: Соловьев резко ответил на шутки Урганта

    9:16  13 Сентября 2017
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    «Мне наплевать»: Соловьев резко ответил на шутки Урганта

    Москва, 13 сентября. Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что ему наплевать на реакцию ведущего Первого канала Ивана Урганта на его реплику.

    «Это его дело, и даже не его, а руководства канала. Я никогда не поверю, учитывая корпоративные правила, что даже если это была лёгкая шутка Урганта, она не дошла до Константина Львовича и что ее не удалили из эфира на Москву», — заявил он в комментарии РИА Новости. Соловьев также отметил, что «ему вообще наплевать» на ответные реплики Урганта.

    По словам телеведущего, Ургант оскорбил канал, и это было некорректно.

    «Мне наплевать»: Соловьев резко ответил на шутки Урганта

    Ранее в эфире программы «Вечерний Ургант» ведущий Иван Ургант намазал лицо белой массой. Гостья шоу Ирена Понарошку заявила, что это соловьиный помет, на что Иван, шутя, добавил, что «это хорошее название для шоу на канале «Россия».

    Реакция Соловьева последовала незамедлительно — ведущий опубликовал отрывок из «Вечернего Урганта» на своей странице в Twitter и заявил, что Иван Урган не попал в базу данных скандального сайта «Миротворец», потому что «гаденько пошутил» про него, отмечает «Свободная пресса».

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    Автор: Дима Оленин
    #соловьев #ургант
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