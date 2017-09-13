Депутат Боташев об Ирине Евтушенко: Она всегда задавала тон работы

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Москва, 13 сентября. Коллеги депутата Госдумы Ирины Евтушенко запомнят ее как активного и профессионального человека. Она «задавала тон работы», рассказал в интервью «Парламентской газете» член комитета Госдумы по международным делам Расул Боташев.

«Ирина Дмитриевна Евтушенко была безусловно яркой и интересной личностью, — вспоминает Расул Боташев. — Это не был член комитета, который мог раз в год задать какой-то вопрос и что-то сказать. Ее подход к делу был профессиональным».

Ирина Евтушенко скончалась на 61-м году жизни после продолжительной болезни.