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Соцсети посмеялись над iPhone X, который не узнал владельца в лицо
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    Соцсети посмеялись над iPhone X, который не узнал владельца в лицо

    9:21  13 Сентября 2017
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    Соцсети посмеялись над iPhone X, который не узнал владельца в лицо

    Москва, 13 сентября. Компании Apple, представившей вчера свой новый смартфон iPhone X, придется потратить время на то, чтобы загладить позорный провал на презентации телефона, который не смог распознать лицо своего владельца с первого раза. Пользователи социальных сетей, разумеется, не могли не прокомментировать неудачу разрекламированного супертелефона.

    Первой реакцией на неудачу разработчиков был поток шуток.

    «Фраза «лицом не вышел» приобретает новый смысл», «С утра, видимо работать не будет», — шутят другие пользователи. Другие предполагают, что iPhone X не справиться с густо накрашенными женскими лицами.

    Шутки американских пользователей носят более мрачный характер: «Правительство: Ладно, Apple, у нас есть отпечатки всех пользователей iPhone. Теперь нам нужны их лица. Apple: Можете не продолжать!»

    Соцсети посмеялись над iPhone X, который не узнал владельца в лицо

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    Автор: Валентин Меликов
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