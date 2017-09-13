Соцсети посмеялись над iPhone X, который не узнал владельца в лицо

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Москва, 13 сентября. Компании Apple, представившей вчера свой новый смартфон iPhone X, придется потратить время на то, чтобы загладить позорный провал на презентации телефона, который не смог распознать лицо своего владельца с первого раза. Пользователи социальных сетей, разумеется, не могли не прокомментировать неудачу разрекламированного супертелефона.

Первой реакцией на неудачу разработчиков был поток шуток.

Если iphone x тебя не узнал, богатым будешь — Богдан (@bogdansbs) September 13, 2017

«Фраза «лицом не вышел» приобретает новый смысл», «С утра, видимо работать не будет», — шутят другие пользователи. Другие предполагают, что iPhone X не справиться с густо накрашенными женскими лицами.

Шутки американских пользователей носят более мрачный характер: «Правительство: Ладно, Apple, у нас есть отпечатки всех пользователей iPhone. Теперь нам нужны их лица. Apple: Можете не продолжать!»