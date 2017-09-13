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Разговор о наболевшем: эксперт объяснил, почему Клинтон обвинила Путина в личной вендетте
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    Разговор о наболевшем: эксперт объяснил, почему Клинтон обвинила Путина в личной вендетте

    9:14  13 Сентября 2017
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    Разговор о наболевшем: эксперт объяснил, зачем Клинтон обвинила Путина в личной вендетте

    Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов и экс-кандидат от Демократической партии в президенты Хиллари Клинтон заявила, что у президента Российской Федерации Владимира Путина якобы была «личная вендетта» к ней из-за политики ее мужа, бывшего президента США Билла Клинтона. Об этом она заявила в ходе интервью USA Today. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Нет сомнений»

    «У меня нет сомнений, что Путин хотел, чтобы я проиграла и Трамп победил. У меня нет сомнений, что есть путаница финансовых связей между Трампом и его отношениями с российскими деньгами. У меня нет сомнений, что предвыборный штаб Трампа и другие его помощники усердно работали, чтобы скрыть свои связи с русскими», — заявила Хиллари Клинтон.

    Разговор о наболевшем: эксперт объяснил, зачем Клинтон обвинила Путина в личной вендетте

    Как отметила политик, Владимир Путин якобы начал «вендетту» после того, как в состав Североатлантического альянса вошли страны Восточной Европы.

    Антитрамповская кампания

    Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, Хиллари Клинтон, с одной стороны, говорит о наболевшем, а с другой, действует в русле неостанавливающейся антитрамповской кампании, которую ведут демократы, все мейнстримовые американские СМИ и даже некоторая часть однопартийцев Трампа. Наболевшее — это проигрыш на прошлогодних выборах, в котором помимо самой себя или даже в большей степени, чем саму себя, она обвиняет Россию и президента Путина, который якобы всеми силами «подыгрывал» Трампу.

    «Характерно, что содержание документов, которые стали достоянием общественности благодаря «русским хакерам», под сомнение не ставит ни Клинтон, ни в целом демократы. Обвиняя президента Путина в «личной вендетте», Хиллари Клинтон фактически отказывается от политического языка для объяснения политических процессов. Раз то напряжение, которое в последние годы резко возросло в американо-российских отношениях, связано с личными особенностями российского лидера, значит, в реальности никаких объективных противоречий между нашими странами нет. Значит, США все делают правильно, в том числе в отношении внешних интервенций или расширения НАТО, а все проблемы — в «мистере Путине». И для того, чтобы вашингтонско-московская напряженность спала, достаточно, чтобы в Кремле поменялся хозяин. Следовательно, поддерживая, прямо или косвенно, антипутинский консенсус на Западе, США в действительности выступают на стороне добра и мира во всем мире. Это абсолютно в духе американской внешнеполитической традиции, а также соответствует убеждениям демократов и Хиллари Клинтон в частности», — пояснил Станислав Бышок.

    Разговор о наболевшем: эксперт объяснил, зачем Клинтон обвинила Путина в личной вендетте

    Во время своей предвыборной кампании она много раз, говоря о своей стране, повторяла фразу «we’re great because we’re good» (мы великие, потому что хорошие). А поскольку Владимир Путин якобы «плохой», он не понимает нашего основанного на добре внешнеполитического поведения. Поэтому «плохой» Путин и поддержал «плохого» Трампа, который не понимает, что «сделать Америку снова великой» можно лишь будучи «хорошим», то есть — демократом и желательно сторонником Хиллари Клинтон.

    Как ранее сообщала Газета.ru, Хиллари Клинтон заявила об отсутствии желания вновь баллотироваться на пост президента США.

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    Автор: Илья Муромский
    #путин #россия #сша #клинтон
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