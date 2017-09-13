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Астана, 13 сентября. Представители стран-гарантов перемирия в Сирии прибыли в Астану для проведения консультаций. В столицу Казахстана приехали эксперты из России, Ирана и Турции.

Переговоры с участием основных делегаций пройдут в Астане 14-15 сентября, сообщает ТАСС. На шестой международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии будет рассматриваться ряд документов, которые регламентируют деятельность сил контроля деэскалации в Сирии.

Кроме этого, планируется продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Стороны должны принять совместное заявление о разминировании в гуманитарных целях исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил о том, что переговоры в Астане по ситуации в Сирии создают все предпосылки для возвращения этой страны к мирной жизни.