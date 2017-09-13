В работе крупнейших сервисов Google произошел сбой
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Маунтин-Вью, 13 сентября. В работе крупнейших сервисов Google произошел сбой. Как пишет The Independent, проблемы коснулись таких сервисов как Gmail, YouTube, Drive и Google Maps.
Отмечается, что многие пользователи не могли зайти в свои аккаунты. Кто-то испытал трудности при сохранении данных в Google Drive, другие не смогли открыть Google Maps и жаловались на перебои в работе YouTube.
По данным издания, перебои наблюдались во Франции, Великобритании, Северной Америке и Японии.
Ранее Газета.ru писала, что Google представил «дополненную реальность» на миллионы смартфонов.