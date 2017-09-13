Минпромторг РФ определит дату начала использования беспилотников на дорогах

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Москва, 13 сентября. Сроки реализации беспилотного движения в России будут определены совместно с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС).

Работа по согласованию будет проводиться не только российскими ведомствами, но и партнерами по ЕАЭС в рамках соответствующих изменений в технических регламентах Таможенного союза, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью газете «Известия».

Мантуров подчеркнул, что внедрять беспилотники будут постепенно. Предполагается, что сначала начнется локальное использование, затем частичное, и в перспективе — появятся машины без человека на борту. Точные сроки реализации беспилотного движения министр не назвал.