Число жертв разрушительного урагана «Ирма» в США выросло до 55 человек

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Вашингтон, 13 сентября. Более 50 человек в США и на Кубе стали жертвами разрушительного урагана «Ирма». Об этом передает агентство AP.

Согласно информации агентства, в американском штате Флорида жертвами урагана-убийцы стали 12 человек. Уточняется, что шесть человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях, четыре человека стали готовиться к стихии очень поздно, одного человека насмерть ударило током, еще один скончался от сердечного приступа, сообщает АиФ.

Также четыре человека погибли из-за «Ирмы» в американском штате Южная Каролина и два американца умерли в Джорджии.

На Карибских островах по причине обрушившейся стихии погибли 37 человек.

Ранее сообщалось, что ущерб от урагана составил почти 300 млрд долларов.