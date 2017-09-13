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Политика
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Общество
Мать родившейся без рук девочки ответила на высказывания депутата Лебедева
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    Мать родившейся без рук девочки ответила на высказывания депутата Лебедева

    10:14  13 Сентября 2017
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    Мать родившейся без рук девочки ответила на высказывания депутата Лебедева

    Москва, 13 сентября. Мать девочки-инвалида ответила на высказывания депутата Государственной думы Игоря Лебедева.

    «Просто моя жизнь – это моя позиция. Если я верю, что каждый человек имеет право на прекрасную жизнь, вне зависимости от того, сколько у него рук. Я и живу так», — цитирует женщину телеканал РЕН.

    Напомним, что причиной скандала с участием депутата Государственной думы стал видеоролик, который выложила в сеть мама девочки-инвалида. На видео ее дочь ест при помощи ног.

    После этого Игорь Лебедев у себя в ЖЖ написал: «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее».
     

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    Автор: Константин Терехов
    #игорь лебедев
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