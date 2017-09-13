Мать родившейся без рук девочки ответила на высказывания депутата Лебедева

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Москва, 13 сентября. Мать девочки-инвалида ответила на высказывания депутата Государственной думы Игоря Лебедева.

«Просто моя жизнь – это моя позиция. Если я верю, что каждый человек имеет право на прекрасную жизнь, вне зависимости от того, сколько у него рук. Я и живу так», — цитирует женщину телеканал РЕН.

Напомним, что причиной скандала с участием депутата Государственной думы стал видеоролик, который выложила в сеть мама девочки-инвалида. На видео ее дочь ест при помощи ног.