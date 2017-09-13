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Тело больного диабетом школьника из Перми нашли в реке
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    Тело больного диабетом школьника из Перми нашли в реке

    8:53  13 Сентября 2017
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    Тело больного диабетом школьника из Перми нашли в реке

    Пермь, 13 сентября. Тело больного сахарным диабетом школьника из Перми, ушедшего из дома несколько дней назад, было обнаружено в реке Чусовая в пределах города. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить причину смерти подростка, который постоянно нуждался в приеме лекарств.

    17-летний школьниц ушел из дома в школу 4 сентября, но не появился на уроках. Его мать опасалась, что он мог решиться уйти из дома — семья недавно переехала в Пермь из Екатеринбурга и у мальчика возник конфликт в школе. При этом уходить из дома надолго ему было нельзя — как рассказала его мать, школьник болел сахарным диабетом и нуждался в инсулине.

    Тело больного диабетом школьника из Перми нашли в реке

    «В Орджоникидзевском районе города Перми в реке Чусовая в районе Чусовского моста сотрудниками полиции и волонтерами в ходе поисковой операции, организованной в рамках доследственной проверки, найдено тело 17-летнего юноши», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

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    Автор: Валентин Меликов
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