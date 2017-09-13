Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Пять группировок покинули «Джебхат ан-Нусру» и сдались САА
Происшествия
Экипаж корабля «Союз МС-06» перешел на борт МКС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экипаж корабля «Союз МС-06» перешел на борт МКС

    9:38  13 Сентября 2017
    97

    Экипаж корабля «Союз МС-06» перешел на борт МКС

    Байконур, 13 сентября. Утром в среду экипаж российского пилотируемого космического корабля «Союз МС-06» перешел на борт Международной космической станции. Корабль стартовал с «Байконура» в 00.17 часов с использованием ракеты-носителя «Союз-ФГ» и добрался до МКС с использованием короткой четырехвитковой схемы, потребовавшей меньше шести часов от старта до стыковки.

    «Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-06» 13 сентября 2017 года в 08 часов 08 минут по Москве перешли на борт Международной космической станции», — сообщила пресс-служба Центра управления полетами Роскосмоса.

    В настоящее время действующая команда на борту МКС — два человека от Роскосмоса, три человека от NASA и один человек от Европейского космического агентства — уже приступила к выполнению научных исследований и работ, направленных на поддержание станции. Новый экипаж будет работать на станции в течение 167 суток.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 3124

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2610

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        21096

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3444

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5272
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        6917
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        199
        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        12:47   13 Сентября 2017
        328
        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        9:49   13 Сентября 2017
        1539