Экипаж корабля «Союз МС-06» перешел на борт МКС

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Байконур, 13 сентября. Утром в среду экипаж российского пилотируемого космического корабля «Союз МС-06» перешел на борт Международной космической станции. Корабль стартовал с «Байконура» в 00.17 часов с использованием ракеты-носителя «Союз-ФГ» и добрался до МКС с использованием короткой четырехвитковой схемы, потребовавшей меньше шести часов от старта до стыковки.

Here's the Russian section with its Visiting Vehicles now: pic.twitter.com/OzLb03lnRE — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) September 13, 2017

«Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-06» 13 сентября 2017 года в 08 часов 08 минут по Москве перешли на борт Международной космической станции», — сообщила пресс-служба Центра управления полетами Роскосмоса.

DOCKED! Soyuz MS-06 Launch to Docking in less than six hours. ARTICLE: https://t.co/h4Qow5VSVd - FULL COVERAGE: https://t.co/WF4tKxzJK3 pic.twitter.com/CDsZRH8WIw — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) September 13, 2017

В настоящее время действующая команда на борту МКС — два человека от Роскосмоса, три человека от NASA и один человек от Европейского космического агентства — уже приступила к выполнению научных исследований и работ, направленных на поддержание станции. Новый экипаж будет работать на станции в течение 167 суток.