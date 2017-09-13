Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Пять группировок покинули «Джебхат ан-Нусру» и сдались САА
Происшествия
Пять человек пропали без вести после столкновения двух судов в водах Сингапура
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пять человек пропали без вести после столкновения двух судов в водах Сингапура

    8:22  13 Сентября 2017
    38

    Пять человек пропали без вести после столкновения двух судов в водах Сингапура

    Пекин, 13 сентября. Пять человек пропали без вести после столкновения индонезийского танкера с земснарядом в водах Сингапура. Как сообщает морская и портовая администрация порта Сингапур, инцидент произошел в среду.

    Индонезийский танкер столкнулся со специальным судном, добывающим песок, которое было зарегистрировано в Доминиканской республике. Всего на борту земснаряда находились 11 человек.  В результате происшествия земснаряд перевернулся, пропали пять человек: четверо из них граждане Китая, один человек из Малайзии. Семь человек удалось спасти. Они были госпитализированы в одну из больниц Сингапура.

    Как пишет Газета.ru, экипаж танкера – 26 человек – не пострадал. Детали инцидента выясняет полиция.

    Пять человек пропали без вести после столкновения двух судов в водах Сингапура

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #танкер #индонезия #сингапур
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 3124

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2610

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        21096

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3444

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5272
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        6917
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        199
        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        12:47   13 Сентября 2017
        328
        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        9:49   13 Сентября 2017
        1539