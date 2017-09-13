Пять человек пропали без вести после столкновения двух судов в водах Сингапура

В Избранное

Пекин, 13 сентября. Пять человек пропали без вести после столкновения индонезийского танкера с земснарядом в водах Сингапура. Как сообщает морская и портовая администрация порта Сингапур, инцидент произошел в среду.

Индонезийский танкер столкнулся со специальным судном, добывающим песок, которое было зарегистрировано в Доминиканской республике. Всего на борту земснаряда находились 11 человек. В результате происшествия земснаряд перевернулся, пропали пять человек: четверо из них граждане Китая, один человек из Малайзии. Семь человек удалось спасти. Они были госпитализированы в одну из больниц Сингапура.

Как пишет Газета.ru, экипаж танкера – 26 человек – не пострадал. Детали инцидента выясняет полиция.