Шестая встреча по Сирии началась в Астане с заседаний рабочих групп

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Астана, 13 сентября. Шестой этап переговоров по урегулированию кризиса в Сирии «Астана-6» начался в столице Казахстана 13 сентября со встреч рабочих групп стран-гарантов перемирия в САР.

Как пишут западные СМИ, основной темой переговоров станет создание четвертой зоны деэскалации в Идлибе и закрепление перемирия на действующих территориях. Беседы пройдут в закрытом режиме. Организаторы планируют проведение встреч в двусторонних форматах, в затем к переговорщикам присоединятся представители ООН.

Ранее Газета.ru писала, что МИД Казахстана ожидает принятие общего заявления о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список ЮНЕСКО.