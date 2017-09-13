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Политика
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Экономика
Снизилась стоимость минимального набора продуктов в России
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    Снизилась стоимость минимального набора продуктов в России

    9:04  13 Сентября 2017
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    Снизилась стоимость минимального набора продуктов в России

    Москва, 13 сентября. В России снова подешевел минимальный набор продуктов. Такую информацию сообщила Федеральная служба государственной статистики России (Росстат).

    Согласно данным Россата, в августе 2017 года в России произошло снижение цены на набор основных продуктов питания, пишет газета «Известия».

    В его состав входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль. Всего 33 наименования. В августе 2017 года стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по стране составила 3839,9 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма снизилась на 5,6%.

    Набор дешевеет второй месяц подряд. Специалисты из Минсельхоза считают, что основной вклад в снижение стоимости набора необходимых продуктов внесло падение цен на ряд овощей и фруктов нового урожая. Кроме этого, на рынке увеличилось количество сахара, молочной продукции, крупы и мяса.

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    Автор: Рина Брусникина
    #минсельхоз #продукты #росстат
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