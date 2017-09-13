WADA не нашло доказательств нарушений 95 спортсменов РФ из доклада Макларена

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Москва, 13 сентября. Всемирное антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на внутренний доклад сотрудников WADA. Отмечается, что это спортсмены, о которых в своем докладе упоминал глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи Ричард Макларен.

Согласно данным американских СМИ, представители WADA в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашли убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил.

Как пишет Газета.ru, имена спортсменов, в отношении которых прекращено расследование, не уточняются.