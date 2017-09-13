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Кириленко: Если греки забивают два раза подряд, то включается режим «горячего броска»
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    Кириленко: Если греки забивают два раза подряд, то включается режим «горячего броска»

    8:11  13 Сентября 2017
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    Кириленко: Если греки забивают два раза подряд, то включается режим «горячего броска»

    Стамбул, 13 сентября. В четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу сборная России сыграет с командой Греции, которую уже называют одной из «темных лошадок» турнира. Команда Костаса Миссаса неудачно выступила в группе, но затем уверенно разобралась с мощной командой Литвы. 

    По словам главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, греческая команда славится своим опытом, а такие игроки, как Слукас, Калатес, Прентезис, Папаниколау, Паппас, Бурусис, Адетокумбо-младший будут иметь запредельную роль в грядущей встрече.

    Он также отметил, что греки под давлением способны показать высокий класс и выжать максимум своих возможностей, пишут «Известия»

    «Если греческие команды забивают 2–3 раза подряд, то у них включается режим «горячего броска» и они бегут вперед, как ужаленные», — обратил внимание Кириленко. 

    Президент РФБ подчеркнул, что в этом матче необходимо сыграть так, как с хорватами.

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    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #кириленко #сборная россии #евробаскет-2017
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