Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Стала известна личность погибшей в результате стрельбы в медцентре в США
Происшествия
Стала известна личность погибшей в результате стрельбы в медцентре в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стала известна личность погибшей в результате стрельбы в медцентре в США

    7:45  13 Сентября 2017
    46

    Стала известна личность погибшей в результате стрельбы в медцентре в США

    Лебанон (США), 13 сентября. В результате стрельбы в медицинском центре в Нью-Гэмпшире погибла 70-летняя женщина.

    Как сообщают «Известия», погибшая – мать 49-летнего стрелка Трэвиса Фрэнка. Как сообщил генеральный прокурор штата, подозреваемый специально приехал в учреждение, чтобы расправится с родительницей.

    Помимо прочего, местные СМИ сообщили, что убитая Памела Феррьере находилась в реанимации. В настоящее время стрелок задержан, ему будет предъявлено обвинение  в убийстве.
     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Константин Терехов
    #сша #убийство
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2651

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2438

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        19418

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3170

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5067
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000

        Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000

        22:10   12 Сентября 2017
        1893
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        8882
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        778
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        33296