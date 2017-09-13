Стала известна личность погибшей в результате стрельбы в медцентре в США

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Лебанон (США), 13 сентября. В результате стрельбы в медицинском центре в Нью-Гэмпшире погибла 70-летняя женщина.

Как сообщают «Известия», погибшая – мать 49-летнего стрелка Трэвиса Фрэнка. Как сообщил генеральный прокурор штата, подозреваемый специально приехал в учреждение, чтобы расправится с родительницей.

Помимо прочего, местные СМИ сообщили, что убитая Памела Феррьере находилась в реанимации. В настоящее время стрелок задержан, ему будет предъявлено обвинение в убийстве.

