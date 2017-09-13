Пушков ответил на оскорбления в адрес Путина в немецкой прессе

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Москва, 13 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал оскорбительное заявление в адрес президента Путина на страницах очередного номера немецкого журнала Focus. По словам сенатора, немецкие СМИ сделали шаг в сторону подражания нацистской прессе.

От ненависти к России часть немецкой прессы теряет берега, а журнал "Фокус" возрождает тупую агрессивность нацистской "Фелькишер Беобахтер". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 12, 2017

Таким образом, сенатор сравнил заявления Focus со статьями, печатавшимися в газете Völkischer Beobachter, которая была главным печатным органом партии Гитлера в нацистской Германии и стала одним из главных символов фашистской пропаганды, носившей в большинстве случаев крайне оскорбительный характер.

Напомним, посольство РФ в Германии потребовало от руководство Focus извинений за оскорбительное заявление о Путине в статье, посвященной Меркель.