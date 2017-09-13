Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Пять группировок покинули «Джебхат ан-Нусру» и сдались САА
Политика
Пушков ответил на оскорбления в адрес Путина в немецкой прессе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков ответил на оскорбления в адрес Путина в немецкой прессе

    8:00  13 Сентября 2017
    1292

    Пушков ответил на оскорбления в адрес Путина в немецкой прессе

    Москва, 13 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал оскорбительное заявление в адрес президента Путина на страницах очередного номера немецкого журнала Focus. По словам сенатора, немецкие СМИ сделали шаг в сторону подражания нацистской прессе.

    Пушков ответил на оскорбления в адрес Путина в немецкой прессе

    Таким образом, сенатор сравнил заявления Focus со статьями, печатавшимися в газете Völkischer Beobachter, которая была главным печатным органом партии Гитлера в нацистской Германии и стала одним из главных символов фашистской пропаганды, носившей в большинстве случаев крайне оскорбительный характер.

    Напомним, посольство РФ в Германии потребовало от руководство Focus извинений за оскорбительное заявление о Путине в статье, посвященной Меркель.

    Пушков ответил на оскорбления в адрес Путина в немецкой прессе

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    #путин #пушков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 3124

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2610

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        21096

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3444

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5272
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        6917
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        199
        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        12:47   13 Сентября 2017
        328
        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        9:49   13 Сентября 2017
        1539