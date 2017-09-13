Табло со счетчиком госдолга США исчезло с улицы Нью-Йорка

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Нью-Йорк, 13 сентября. В Нью-Йорке демонтировали табло с цифрами госдолга Соединенных Штатов Америки. Как пишут американские СМИ, это произошло после того, как сумма обязательств превысила рубеж в 20 триллионов долларов.

Власти города успокоили граждан тем, что устройство вернется на место после усовершенствования дисплея.

Напомним, Газета.ru писала, что 8 сентября президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны. Государственный долг Америки впервые в истории перешагнул отметку в 20 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП страны.