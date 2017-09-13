Названа дата прощания с депутатом Госдумы Ириной Евтушенко

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Москва, 13 сентября. Прощание с депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия» Ириной Евтушенко состоится 16 сентября в Томске, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации Томской области.

Церемония прощания начнется в 10.00 16 сентября в Богоявленском соборе.

«В субботу с 10:00 будет прощание в Богоявленском соборе», — уточнили в администрации Томской области.

Ранее стало известно, что депутат ГД Ирина Евтушенко скончалась на 61-м году жизни в Москве после продолжительного заболевания.

Напомним, Ирина Евтушенко скончалась на 61-м году жизни. Она стала депутатом ГД в 2016 году в составе федерального списка кандидатов от «Единой России», входила в комитет нижней палаты российского парламента по международным делам.