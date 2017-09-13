Пьяный россиянин протаранил авто и мотоцикл на Пхукете, есть пострадавшие
Бангкок, 13 сентября. Сотрудники тайской полиции задержали российского туриста, которого обвиняют в совершении дорожно-транспортного происшествия в пьяном виде на Пхукете.
Как пишут местные СМИ, в минувший вторник российский турист на автомобиле Honda Jazz протаранил припаркованные машину и мотоцикл. В результате ДТП байкера пришлось экстренно госпитализировать из-за полученных травм, пишет PhuketDailyNews.
Автомобиль, в салоне которого находился россиянин, опрокинулся, но сам водитель серьезных увечий не получил.
На место прибыли экстренные службы, в том числе правоохранительные органы, которые по результатом экспертизы установили, что в крови предполагаемого виновника ДТП был алкоголь.
В настоящее время ему предъявили обвинения, по тайскому законодательству он может отправиться в тюрьму сроком до пяти лет.