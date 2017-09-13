Донбасс: ВСУ в течение суток обстреляли территорию ЛНР 7 раз

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Луганск (ЛНР), 13 сентября. Киевские силовики в течение суток вторника 12 сентября обстреляли территорию Луганской народной республики семь раз.

Как сообщает оборонное ведомство ЛНР, интенсивнее всего ВСУ последние 24 часа обстреливали Калиновку – четыре раза, два раза огонь велся по окрестностям Желобока, один раз – по Калинову.

Уточняется, что киевские силовики вели обстрелы с направлений Новозвановки, Новотошковского, Луганского и Крымского. Огонь велся из стрелкового оружия и вооружения БМП, а также автоматических станковых гранатометов.

По последним данным, предоставленным народной милицией ЛНР, в результате обстрелов на территории Луганской народной республики потерь среди личного состава и мирных жителей нет.