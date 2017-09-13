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Бабурин поделился ожиданиями от матча Евробаскета-2017 против Греции
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    Бабурин поделился ожиданиями от матча Евробаскета-2017 против Греции

    7:29  13 Сентября 2017
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    Бабурин поделился ожиданиями от матча Евробаскета-2017 против Греции

    Стамбул, 13 сентября. Защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» и сборной России Евгений Бабурин поделился эмоциями после матча с Хорватией, а также ожиданиями от четвертьфинального матча с командой Греции.

    По словам 30-летнего баскетболиста, до матча с хорватами, как и перед другими играми, была проведена колоссальная работа, детальный анализ и разбор всех игроков.

    «Тренеры делают акценты на игроках, их комбинациях, взаимодействиях. Изучаем плюсы и минусы лидеров. Мне кажется, что у греков больше игроков, чем у хорватов, которых надо более детально разбирать», — передает слова Бабурина газета «Известия»

    Защитник также считает, что матч с греками выйдет не таким результативным, поскольку обе команды тщательно разберут игру друг друга. По его прогнозам, результативность выйдет около 80 очков. 

    Напомним, ранее сборная России разгромила хорватов — 101:78. Российские баскетболисты не набирали 100 очков на Евробаскетах с 2001 года.

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    Автор: Дана Балан
    #баскетбол #бабурин #евробаскет-2017
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