Бабурин поделился ожиданиями от матча Евробаскета-2017 против Греции

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Стамбул, 13 сентября. Защитник баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» и сборной России Евгений Бабурин поделился эмоциями после матча с Хорватией, а также ожиданиями от четвертьфинального матча с командой Греции.

По словам 30-летнего баскетболиста, до матча с хорватами, как и перед другими играми, была проведена колоссальная работа, детальный анализ и разбор всех игроков.

«Тренеры делают акценты на игроках, их комбинациях, взаимодействиях. Изучаем плюсы и минусы лидеров. Мне кажется, что у греков больше игроков, чем у хорватов, которых надо более детально разбирать», — передает слова Бабурина газета «Известия».

Защитник также считает, что матч с греками выйдет не таким результативным, поскольку обе команды тщательно разберут игру друг друга. По его прогнозам, результативность выйдет около 80 очков.

Напомним, ранее сборная России разгромила хорватов — 101:78. Российские баскетболисты не набирали 100 очков на Евробаскетах с 2001 года.