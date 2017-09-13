В Перми в реке Чусовая нашли тело пропавшего подростка с диабетом

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Пермь, 13 сентября. Подростка страдающего сахарным диабетом, который пропал в Перми неделю назад, нашли мертвым в реке Чусовая.

Как сообщают местные СМИ, тело подростка без внешних следов насильственной смерти нашли в Орджоникидзевском районе. Точная причина гибели молодого человека установит вскрытие.

Юноша, больной сахарным диабетом, пропал в прошлый понедельник после того, как отправился в школу, после чего о его судьбе ничего не было известно.