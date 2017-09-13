Новый экипаж прибыл на МКС на корабле «Союз МС-06»
Москва, 13 сентября. Корабль «Союз МС-06» доставил на Международную космическую станцию новый экипаж.
Как сообщает RT, в настоящее время пилотируемый корабль успешно пристыковался к МКС. По данным Роскосмоса, новый экипаж станции проведет более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и других.
Уточняется, что на «Союзе» на станцию прибыли космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Планируется, что новый экипаж проработает на Международной космической станции 167 суток.
Пилотируемый корабль #СоюзМС06 успешно пристыковался к Международной космической станции - https://t.co/ip4MnegEqX. pic.twitter.com/JvlbFd7kZW— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 13, 2017