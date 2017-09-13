Новый экипаж прибыл на МКС на корабле «Союз МС-06»

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Москва, 13 сентября. Корабль «Союз МС-06» доставил на Международную космическую станцию новый экипаж.

Как сообщает RT, в настоящее время пилотируемый корабль успешно пристыковался к МКС. По данным Роскосмоса, новый экипаж станции проведет более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и других.

Уточняется, что на «Союзе» на станцию прибыли космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Планируется, что новый экипаж проработает на Международной космической станции 167 суток.