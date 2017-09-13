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Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте» из-за политики ее мужа
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    Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте» из-за политики ее мужа

    7:04  13 Сентября 2017
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    Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте» из-за политики ее мужа

    Вашингтон, 13 сентября. Проигравшая президентские выборы в США в 2016 году Хилари Клинтон обвинила Владимира Путина в «личной вендетте». Об этом сообщает USA Today.

    По мнению Клинтон, Владимир Путин начал «личную вендетту» против нее из-за включения в состав НАТО стран Восточной Европы. Расширение Североатлантического альянса произошло в то время, когда пост президента США занимал ее муж Билл Клинтон.

    Экс-кандидат в президенты пожаловалась, что Россия оказывала активную поддержку ее основному противнику на президентских выборах Дональду Трампу.

    «Несомненно, была коммуникация и, несомненно, было некоторое понимание. Потому что, у меня нет сомнений, что Путин хотел, чтобы я проиграла, и Трамп победил», — отметила Клинтон.

    Напомним, ранее стало известно, что Хилари Клинтон решила не участвовать в президентских выборах в США в будущем. Однако она подчеркнула, что не собирается уходить из политики, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #путин #сша #клинтон #трамп
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