Пхеньян отверг новую санкционную резолюцию Совбеза ООН

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Пхеньян, 13 сентября. Власти Северной Кореи категорически отвергли новую санкционную резолюцию Совета безопасности ООН.

Как сообщает RT, с соответствующим заявлением, которое было опубликовано главным рупором Пхеньяна — Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), выступило министерство иностранных дел КНДР.

«Резолюция» была сфабрикована США путем различных подлых и грязных методов и средств. КНДР осуждает в самых решительных выражениях и категорически отвергает «резолюцию» СБ ООН», — говорится в сообщении.

«Документ представляет собой продукт отвратительной провокации, направленной на лишение Северной Корем ее законного права на самооборону путем полномасштабной экономической блокады», — продолжает ЦТАК.

Напомним, что весь сыр-бор на тему разгорелся после того, как Пхеньян в начале сентября провел испытание водородной бомбы. Новые санкции против страны Ким Чен Ына СБ ООН принял накануне.