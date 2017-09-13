На Колыме завели уголовное дело по факту гибели в ДТП четырех человек

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Магадан, 13 сентября. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели четырех человек в ДТП на Колыме. Об этом сообщает СУ СК РФ по Магаданской области.

Унесшее жизни четырех человек ДТП произошло 8 сентября в 60 км от Омчак Тенькинского городского округа. Водитель «КамАЗа» не справился с управлением и грузовик перевернулся. На месте ДТП погибли три пассажира и водитель, один пассажир получил травмы, но выжил.

Позже выяснилось, что грузовик вез людей на золотодобывающее предприятие, хотя не был оборудован для перевозки пассажиров. Следователи собираются проверить действия водителя «КамАЗа» и бездействие руководства предприятия.