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Происшествия
На Колыме завели уголовное дело по факту гибели в ДТП четырех человек
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    На Колыме завели уголовное дело по факту гибели в ДТП четырех человек

    5:35  13 Сентября 2017
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    На Колыме завели уголовное дело по факту гибели в ДТП четырех человек

    Магадан, 13 сентября. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели четырех человек в ДТП на Колыме. Об этом сообщает СУ СК РФ по Магаданской области.

    Унесшее жизни четырех человек ДТП произошло 8 сентября в 60 км от Омчак Тенькинского городского округа. Водитель «КамАЗа» не справился с управлением и грузовик перевернулся. На месте ДТП погибли три пассажира и водитель, один пассажир получил травмы, но выжил.

    Позже выяснилось, что грузовик вез людей на золотодобывающее предприятие, хотя не был оборудован для перевозки пассажиров. Следователи собираются проверить действия водителя «КамАЗа» и бездействие руководства предприятия.

    «В ходе следствия будут тщательно исследованы все версии и обстоятельства произошедшего, будет дана юридическая оценка действиям лица, управлявшего автомобилем, а также действиям (бездействию) лиц из числа руководителей предприятия», — сообщает пресс-служба следственного органа.

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    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #магадан #ск рф #колыма
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