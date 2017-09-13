Давайте жить дружно: Трампу предлагали нормализовать отношения с РФ — СМИ

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Вашингтон, 13 сентября. Американские СМИ сообщили, что еще минувшей весной на стол Дональду Трампу был положен план по нормализации отношений с Россией.

Об этом сообщает небезызвестный портал Buzzfeed, согласно данным которого упор в нормализации отношений США и РФ должен был акцентироваться на восстановлении дипломатических и военных каналов связи.