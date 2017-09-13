Сирия: Россия направит в САР более 4 тысяч тонн стройматериалов

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Дамаск (Сирия), 13 сентября. Россия направит в Сирию более четырех тысяч тонн стройматериалов для восстановления инфраструктуры освобожденных от террористов населенных пунктов.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на министерство обороны. Как уточняется, военное ведомство в настоящее время доставляет всю необходимую строительную технику и материалы железнодорожным транспортом в порт Новороссийск.

В Сирию будет направлено более 40 единиц стройтехники для ведения работ, а также свыше 2 тысяч тонн металлических труб для водопроводов и других объектов жизнеобеспечения и другие строительные материалы.

