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Росавтодор почти в десять раз сократил получение авансов из бюджета
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    Росавтодор почти в десять раз сократил получение авансов из бюджета

    2:52  13 Сентября 2017
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    Росавтодор почти в десять раз сократил получение авансов из бюджета

    Москва, 13 сентября. Росавтодор значительно снизил получение авансов из бюджета. Об этом сообщил глава Казначейства Роман Артюхин.

    По его словам, казначейское сопровождение привело к тому, что ряд госзаказчиков и подрядчиков стали отказываться от авансов.

    «Нас это вполне устраивает. Например, есть одно федеральное агентство, которое минимизировало авансы с 50 млрд руб. до 6 млрд руб.», — приводит слова Артюхина «Газета.ru».

    Позже он подтвердил, что речь шла о Росавтодоре.

    Он добавил, что казначейское сопровождение позволило использоваться в бюджетном процессе новый принцип: деньги выделяются именно в тот момент, когда они реально необходимы.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #бюджет #росаавтодор
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