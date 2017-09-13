Росавтодор почти в десять раз сократил получение авансов из бюджета

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Москва, 13 сентября. Росавтодор значительно снизил получение авансов из бюджета. Об этом сообщил глава Казначейства Роман Артюхин.

По его словам, казначейское сопровождение привело к тому, что ряд госзаказчиков и подрядчиков стали отказываться от авансов.

«Нас это вполне устраивает. Например, есть одно федеральное агентство, которое минимизировало авансы с 50 млрд руб. до 6 млрд руб.», — приводит слова Артюхина «Газета.ru».

Позже он подтвердил, что речь шла о Росавтодоре.

Он добавил, что казначейское сопровождение позволило использоваться в бюджетном процессе новый принцип: деньги выделяются именно в тот момент, когда они реально необходимы.