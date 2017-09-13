Казначейство сможет управлять остатками средств регионов и муниципалитетов

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Москва, 13 сентября. Федеральное казначейство с 2020 года может получить право на управление остатками средств регионов и муниципалитетов. Об этом в интервью электронному изданию Газета.ru сообщил глава ведомства Роман Артюхин.

По данным издания, летом текущего года соответствующий законопроект в правительство направил Минфин. Согласно инициативе, с 2020 года Казначейство должно получить право управлять остатками средств на счетах регионов и муниципалитетов таким же образом, как в настоящее время ведомство управляет средствами федерального бюджета.

«На основе имеющегося опыта по управлению остатками средств федерального бюджета, Казначейство будет управлять всей ликвидностью единого казначейского счета и начислять проценты по этим операциям нашим клиентам», — заявил Артюхин.

Глава Казначейства отметил, что временно свободные остатки ведомство инвестирует в такие надежные финансовые инструменты как сделки по РЕПО и банковские депозиты. В прошлом году подобные размещения позволили государству заработать рекордные 82,5 млрд рублей. Между тем, счета муниципальных образований и субъектов федерации согласно Бюджетному кодексу в настоящее время не могут использовать свободные остатки для размещения в финансовых инструментах.

Артюхин подчеркнул, что Казначейство не претендует на права «самостоятельно размещать средства таких субъектов России, как Москва и Санкт-Петербург».