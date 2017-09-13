Самая почитаемая в Греции чудотворная икона приехала в Петербург на 10 дней. ФАН-ТВ

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В Санкт-Петербург доставили самую почитаемую в Греции чудотворную икону Божией Матери «Панагия Сумела». Привоз святыни на российскую землю совпал с празднованием в Северной столице Дня памяти небесного покровителя города – Святого князя Александра Невского. Эти события стали настоящим праздником для православных петербуржцев. За развитием мероприятий в течение дня наблюдали корреспонденты ФАН. Образ «Панагия Сумела» вместе с Казанской иконой Богородицы крестным ходом пронесли по главному проспекту Петербурга к Александро-Невской лавре. Остановилась же греческая икона в Спасо-Преображенском соборе, недалеко от станции метро «Чернышевская». Съемочная группа ФАН-ТВ присутствовала на встрече святыни.

Священную реликвию, прибывшую в город на Неве в день переноса мощей Александра Невского, встретили праздничным молебном. Помимо представителей петербургской епархии, во всех мероприятиях участвовали и священнослужители Элладской православной церкви.

– Они молились с божественной литургией в Казанском кафедральном соборе, там был митрополит Верийский Пантелеимон, сопровождали его два греческих монаха. Сегодня было видно, как они шли вместе со всеми православными жителями нашего города по Невскому проспекту крестным ходом. Несли образ Казанской Божией Матери и тот образ, который мы встречаем здесь, – рассказал корреспондентам настоятель Спасо-Преображенского собора протоиерей Николай Брындин. – Сама образ прославился в IV веке, когда два монаха – Варнава и Софроний – молились в Афинах перед этим образом, и Матерь Божия им возвестила, что им должно следовать за этим образом, и там, где он остановится, основать монастырь. С тех далеких времен этот образ прославился множественными чудесами.

Отец Николай также считает настоящим промыслом свыше тот факт, что привоз греческой святыни на землю Санкт-Петербурга состоялся именно в тот день, когда верующие горожане почитают память Александра Невского.

– Как нам, православным, не веселиться? В самом пришествии этого образа на нашу землю, в наш город в такой замечательный день, когда мы празднуем память Святого благоверного великого князя Александра Невского, заступника за нашу российскую землю, за наш великий город… В этот святой день прибывает этот образ! Это знак. Как Царица Небесная сама благословляет людей, живущих в этом городе, и этот город замечательный!

В Спасо-Преображенском соборе «Панагия Сумела» пробудет до 18 сентября. В течение этого времени прихожане смогут не только поклониться иконе и приложиться к ней, но и отстоять особую службу: праздничные молебны будут читаться в каждый из этих дней. Те же верующие, которые прикоснулись к чудотворной иконе первыми, пообщались с корреспондентами ФАН-ТВ.

– Наверное, каждый православный человек должен преклонять колени перед нашими святынями. Тем более, что она приехала к нам издалека, это долг верующего, – считает прихожанка Наталья.

– Для каждого верующего важно приложиться к святыне, помолиться, очиститься, попросить о здоровье для себя и близких, – поведала Татьяна.

– Я даже не знал, что такая икона сюда приедет, что сам Лука ее написал, – восторженно поделился Алексей. – Это большая благодать, что можно хоть недолго помолиться не только о себе, а о нашей Руси бедной!

– Я пришла сюда, чтобы поблагодарить пресвятую Богородицу за то, что она с нами, за то, что она сохраняет и очищает нас, – рассказала Анна. – Я очень рада, что ее привезли сюда! Это большое тепло, тепло и свет!

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