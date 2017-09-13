Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Стала известна личность погибшей в результате стрельбы в медцентре в США
Общество
Самая почитаемая в Греции чудотворная икона приехала в Петербург на 10 дней. ФАН-ТВ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самая почитаемая в Греции чудотворная икона приехала в Петербург на 10 дней. ФАН-ТВ

    2:22  13 Сентября 2017
    74

    В Санкт-Петербург доставили самую почитаемую в Греции чудотворную икону Божией Матери «Панагия Сумела». Привоз святыни на российскую землю совпал с празднованием в Северной столице Дня памяти небесного покровителя города – Святого князя Александра Невского. Эти события стали настоящим праздником для православных петербуржцев. За развитием мероприятий в течение дня наблюдали корреспонденты ФАН. Образ «Панагия Сумела» вместе с Казанской иконой Богородицы крестным ходом пронесли по главному проспекту Петербурга к Александро-Невской лавре. Остановилась же греческая икона в Спасо-Преображенском соборе, недалеко от станции метро «Чернышевская». Съемочная группа ФАН-ТВ присутствовала на встрече святыни.

    Священную реликвию, прибывшую в город на Неве в день переноса мощей Александра Невского, встретили праздничным молебном. Помимо представителей петербургской епархии, во всех мероприятиях участвовали и священнослужители Элладской православной церкви.

    – Они молились с божественной литургией в Казанском кафедральном соборе, там был митрополит Верийский Пантелеимон, сопровождали его два греческих монаха. Сегодня было видно, как они шли вместе со всеми православными жителями нашего города по Невскому проспекту крестным ходом. Несли образ Казанской Божией Матери и тот образ, который мы встречаем здесь, – рассказал корреспондентам настоятель Спасо-Преображенского собора протоиерей Николай Брындин. – Сама образ прославился в IV веке, когда два монаха – Варнава и Софроний – молились в Афинах перед этим образом, и Матерь Божия им возвестила, что им должно следовать за этим образом, и там, где он остановится, основать монастырь. С тех далеких времен этот образ прославился множественными чудесами.

    Самая почитаемая в Греции чудотворная икона приехала в Петербург на 10 дней. ФАН-ТВ

    Отец Николай также считает настоящим промыслом свыше тот факт, что привоз греческой святыни на землю Санкт-Петербурга состоялся именно в тот день, когда верующие горожане почитают память Александра Невского.

    – Как нам, православным, не веселиться? В самом пришествии этого образа на нашу землю, в наш город в такой замечательный день, когда мы празднуем память Святого благоверного великого князя Александра Невского, заступника за нашу российскую землю, за наш великий город… В этот святой день прибывает этот образ! Это знак. Как Царица Небесная сама благословляет людей, живущих в этом городе, и этот город замечательный!

    Самая почитаемая в Греции чудотворная икона приехала в Петербург на 10 дней. ФАН-ТВ

    В Спасо-Преображенском соборе «Панагия Сумела» пробудет до 18 сентября. В течение этого времени прихожане смогут не только поклониться иконе и приложиться к ней, но и отстоять особую службу: праздничные молебны будут читаться в каждый из этих дней. Те же верующие, которые прикоснулись к чудотворной иконе первыми, пообщались с корреспондентами ФАН-ТВ.

    – Наверное, каждый православный человек должен преклонять колени перед нашими святынями. Тем более, что она приехала к нам издалека, это долг верующего, – считает прихожанка Наталья.

    – Для каждого верующего важно приложиться к святыне, помолиться, очиститься, попросить о здоровье для себя и близких, – поведала Татьяна.

    Самая почитаемая в Греции чудотворная икона приехала в Петербург на 10 дней. ФАН-ТВ

    – Я даже не знал, что такая икона сюда приедет, что сам Лука ее написал, – восторженно поделился Алексей. – Это большая благодать, что можно хоть недолго помолиться не только о себе, а о нашей Руси бедной!

    – Я пришла сюда, чтобы поблагодарить пресвятую Богородицу за то, что она с нами, за то, что она сохраняет и очищает нас, – рассказала Анна. – Я очень рада, что ее привезли сюда! Это большое тепло, тепло и свет!

    Смотрите также: Ножкам Буша тут не место: легендарная выставка «АГРОРУСЬ» показала всю широту русской души. ФАН-ТВ

    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Евгения Исаева; Андрей Ивашин
    #россия #петербург
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2655

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2439

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        19432

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3174

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5069
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000

        Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000

        22:10   12 Сентября 2017
        1921
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        8897
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        783
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        33322