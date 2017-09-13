Сирия: ОЗХО убедится в ликвидации последних химических объектов в стране

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Нью-Йорк, 13 сентября. Секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) собирается провести инспекцию двух последних объектов по производству отравляющих веществ в Сирии, которые ранее были ликвидированы российскими военными после изгнания террористов.

Об этом сообщает генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

По его словам, ранее ОЗХО подтвердила факт уничтожения 25 из 27 объектов по производству химического оружия, которые были задекларированы САР при выступлении в организацию в 2013 году. Сейчас организация готовит проверку двух последних объектов.

Напомним, что в конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов подтвердил, что последние два объекты, расположенные на территории, подконтрольной террористам, были уничтожены российскими специалистами.