Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Стала известна личность погибшей в результате стрельбы в медцентре в США
Новости Сирии
Сирия: ОЗХО убедится в ликвидации последних химических объектов в стране
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: ОЗХО убедится в ликвидации последних химических объектов в стране

    2:03  13 Сентября 2017
    80

    Сирия: ОЗХО убедится в ликвидации последних химических объектов в стране

    Нью-Йорк, 13 сентября. Секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) собирается провести инспекцию двух последних объектов по производству отравляющих веществ в Сирии, которые ранее были ликвидированы российскими военными после изгнания террористов.

    Об этом сообщает генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

    По его словам, ранее ОЗХО подтвердила факт уничтожения 25 из 27 объектов по производству химического оружия, которые были задекларированы САР при выступлении в организацию в 2013 году. Сейчас организация готовит проверку двух последних объектов.

    Напомним, что в конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов подтвердил, что последние два объекты, расположенные на территории, подконтрольной террористам, были уничтожены российскими специалистами.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #озхо
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2653

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2438

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        19427

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3174

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5068
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000

        Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000

        22:10   12 Сентября 2017
        1911
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        8892
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        782
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        33310