Путин даст напутствие избранным 10 сентября губернаторам

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Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами регионов, которые были избраны в ходе единого дня голосования 10 сентября. Предполагается, что мероприятие пройдет 20-21 сентября.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Известиям», встреча с избранными губернаторами «планируется и готовится». По данным источника газеты в администрации одного из регионов, она может состояться 20–21 сентября.

В единый день голосования, 10 сентября, россияне выбрали руководителей 16 регионов и депутатов законодательных собраний шести субъектов. В семи регионах, где прошли выборы, новые врио руководителей субъектов были назначены президентом в рамках ротации губернаторского корпуса в 2017 году. Все они победили в первом туре.