Сирия новости 13 сентября 07.00: Шойгу встретился с президентом Асадом в Дамаске, ИГ обвинило США в использовании боеприпасов с белым фосфором

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Сирия, 13 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Асадом в Дамаске, ИГ* обвинило коалицию США в использовании боеприпасов с белым фосфором. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взорвали туннель с боевиками группировки «Файлак аль-Рахман» в Дамаске.

ВКС РФ: и ВВС САР нанесли несколько авиаударов по позициям ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора.

«Демократические силы Сирии» (SDF): захватили у террористов ИГ оружие и боеприпасы в ходе боевого столкновения в Ракке, освободили от террористов ИГ национальный госпиталь, а также гостиницу в центре Ракки.

Международная коалиция во главе с США: ВВС коалиции используют боеприпасы с белым фосфором во время бомбардировок города Ракка, тем самым нарушая международные конвенции.

«Исламское государство»: убило 9 бойцов SDF в результате боевых столкновений в окрестностях госпиталя в Ракке.

Провинция Дамаск

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Асадом в Дамаске. На встрече обсуждались вопросы по борьбе с террористами и предстоящей конференции в Астане. Сергей Шойгу сообщил, что планирует посетить военную базу Хмеймим в провинции Латакия, где дислоцированы российские войска.

По сообщению информагентства Al-Masdar News, во время подрыва туннеля ведущего из населенного пункта Ирбин в район Дамаска Аль-Кабун в нем находились боевики группировки «Файлак аль-Рахман», которые были погребены заживо.

Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

Провинция Алеппо

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@SyriaSource) один из источников, правительство САР подписало контракт с иранской компанией, которая установит 5 ГЭС на территории провинции.

Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль террористов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информационного агентства Deir ez-Zor 24, ВКС РФ и ВВС САР нанесли несколько авиаударов по позициям ИГ в окрестностях административного центра провинции.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся стратегически важная трасса Пальмира — Дейр эз-Зор.

Провинция Ракка

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) захватили у террористов ИГ оружие и боеприпасы в ходе боевого столкновения в центре города Ракка, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AfarinMamosta) один из курдских источников.

Террористы ИГ убили 9 бойцов SDF в результате боевых столкновений в окрестностях госпиталя в центре города Ракка, сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Raqqa 24.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QAlenezy_En) один из источников, бойцы SDF освободили от террористов ИГ национальный госпиталь, а также гостиницу в центре города Ракка.

По сообщению информационного агентства Amaq, боевики ИГ сняли видео, на котором видно, что ВВС международной коалиции во главе с США используют боеприпасы с белым фосфором во время бомбардировок Ракки, тем самым нарушая международные конвенции.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства»* в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Ирак

По сообщению информационного агентства Iraqi News, lве девочки погибли в результате взрыва мины к югу от Мосула, в деревне Имам Гарби.

Бойцы отряда народного ополчения (PMU) ликвидировали трех террористов ИГ недалеко от населенного пункта Тель Суфук, к западу от Мосула, сообщает информационное агентство Iraqi News.

Официальный представитель Иракского Курдистана заявил, что иракская армия не сможет начать операцию по освобождению населенного пункта Хавиджа в провинции Киркук без поддержки отрядов Пешмерга, сообщает информационное агентство Iraqi News.

По сообщению информагентства Al-Masdar News, на территории двух Сирии и Ирака на данный момент находятся около 13000 террористов, 2500 из которых являются уроженцами европейских государств.

Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве начитывает до 2000 боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)