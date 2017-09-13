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Новости Сирии
Сирия новости 13 сентября 07.00: Шойгу встретился с президентом Асадом в Дамаске, ИГ обвинило США в использовании боеприпасов с белым фосфором
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    Сирия новости 13 сентября 07.00: Шойгу встретился с президентом Асадом в Дамаске, ИГ обвинило США в использовании боеприпасов с белым фосфором

    7:00  13 Сентября 2017
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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Асадом в Дамаске

    Сирия, 13 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Асадом в Дамаске, ИГ* обвинило коалицию США в использовании боеприпасов с белым фосфором. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взорвали туннель с боевиками группировки «Файлак аль-Рахман» в Дамаске.

    ВКС РФ: и ВВС САР нанесли несколько авиаударов по позициям ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора.

    «Демократические силы Сирии» (SDF): захватили у террористов ИГ оружие и боеприпасы в ходе боевого столкновения в Ракке, освободили от террористов ИГ национальный госпиталь, а также гостиницу в центре Ракки.

    Международная коалиция во главе с США: ВВС коалиции используют боеприпасы с белым фосфором во время бомбардировок города Ракка, тем самым нарушая международные конвенции.

    «Исламское государство»: убило 9 бойцов SDF в результате боевых столкновений в окрестностях госпиталя в Ракке.

    Карта Сирии

    Провинция Дамаск

    Провинция Дамаск

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Асадом в Дамаске. На встрече обсуждались вопросы по борьбе с террористами и предстоящей конференции в Астане. Сергей Шойгу сообщил, что планирует посетить военную базу Хмеймим в провинции Латакия, где дислоцированы российские войска.

    По сообщению информагентства Al-Masdar News, во время подрыва туннеля ведущего из населенного пункта Ирбин в район Дамаска Аль-Кабун в нем находились боевики группировки «Файлак аль-Рахман», которые были погребены заживо.

    Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

    Провинция Алеппо

    Провинция Алеппо

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@SyriaSource) один из источников, правительство САР подписало контракт с иранской компанией, которая установит 5 ГЭС на территории провинции.

    Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль террористов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Провинция Дейр эз-Зор

    По сообщению информационного агентства Deir ez-Zor 24, ВКС РФ и ВВС САР нанесли несколько авиаударов по позициям ИГ в окрестностях административного центра провинции.

    Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся стратегически важная трасса ПальмираДейр эз-Зор.

    Провинция Ракка

    Провинция Ракка

    Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) захватили у террористов ИГ оружие и боеприпасы в ходе боевого столкновения в центре города Ракка, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AfarinMamosta) один из курдских источников.

    Террористы ИГ убили 9 бойцов SDF в результате боевых столкновений в окрестностях госпиталя в центре города Ракка, сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Raqqa 24.

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QAlenezy_En) один из источников, бойцы SDF освободили от террористов ИГ национальный госпиталь, а также гостиницу в центре города Ракка.

    По сообщению информационного агентства Amaq, боевики ИГ сняли видео, на котором видно, что ВВС международной коалиции во главе с США используют боеприпасы с белым фосфором во время бомбардировок Ракки, тем самым нарушая международные конвенции.

    Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства»* в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено  более половины города.

    Ирак

    Карта Ирака

    По сообщению информационного агентства Iraqi News, lве девочки погибли в результате взрыва мины к югу от Мосула, в деревне Имам Гарби.

    Бойцы отряда народного ополчения (PMU) ликвидировали трех террористов ИГ недалеко от населенного пункта Тель Суфук, к западу от Мосула, сообщает информационное агентство Iraqi News.

    Официальный представитель Иракского Курдистана заявил, что иракская армия не сможет начать операцию по освобождению населенного пункта Хавиджа в провинции Киркук без поддержки отрядов Пешмерга, сообщает информационное агентство Iraqi News.

    По сообщению информагентства Al-Masdar News, на территории двух Сирии и Ирака на данный момент находятся около 13000 террористов, 2500 из которых являются уроженцами европейских государств.

    Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся  к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве начитывает до 2000 боевиков.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #алеппо #дамаск
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    Сирия новости 13 сентября 07.00: Шойгу встретился с президентом Асадом в Дамаске, ИГ обвинило США в использовании боеприпасов с белым фосфором
    Сирия итоги за сутки на 13 сентября 06.00: дезертиры ИГ задержаны в Хаме, США поставили вооружение курдам
    Сирия новости 12 сентября 22.30: курды получили партию оружия США, ВС Ирака уничтожили «спящую ячейку» ИГ
    Сирия новости 12 сентября 16.30: гумпомощь РФ в Алеппо, жители Ракки погибли в результате обстрелов SDF
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