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Происшествия
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Вертолет Минобороны Мексики разбился в штате Чьяпас
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    Вертолет Минобороны Мексики разбился в штате Чьяпас

    1:45  13 Сентября 2017
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    Вертолет Минобороны Мексики разбился в штате Чьяпас

    Мехико, 13 сентября. Вертолет министерства обороны Мексики разбился в штате Чьяпас. Как сообщается, на его борту находилась помощь для пострадавших в результате землетрясения.

    По словам национального координатора сил гражданской обороны республики Луиса Фелипе Пуэнте, в результате происшествия пострадали три человека.

    «Сообщили о падении вертолета Министерства обороны. К счастью, все выжили», – приводит его слова «Газета.ru».

    Как сообщается, на борту вертолета находились семь человек. Травмы получили лишь трое из них.

    Вертолет Ми-17, принадлежавший министерству обороны Мексики, должен был доставить гуманитарную помощь в город Хальтенанго-де-ла-Пас, расположенный в штате Чьяпас.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #ми-17 #мексика
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