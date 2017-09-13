Автобус протаранил фуру в Новосибирске: есть пострадавшие

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Новосибирск, 13 сентября. Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске: автобус №189 врезался в фуру, остановившуюся на красный свет светофора.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, транспорт двигался со стороны площади Кирова в сторону улицы Хилокская. Грузовик Scania остановился на светофоре. ПАЗ в это время перестраивался в левый ряд. Маневр оказался неудачным: автобус ударил в угол прицепа фуры.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали трое пассажиров общественного транспорта.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что под Новосибирском группа подростков на большой скорости сбила переходившего дорогу по «зебре» 88-летнего мужчину. Погоню за нарушителями устроил таксист, однако задержать молодых людей ему не удалось.