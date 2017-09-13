Курдские пешмерга стягивают дополнительные силы к иракскому Киркуку

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Багдад, 13 сентября. Курдские вооруженные формирования пешмерга усиливают свое присутствие в районе иракского города Киркук, а также близлежащих районах. Об этом сообщает шиитский политик Мухаммед аль-Баяти.

По словам аль-Баяти, из Эрбиля в Киркук движутся колонны военной техники. Кроме того, отмечается стягивание курдских сил в города Дакук и Туз-Хурмату.

Он полагает, что курды стягивают технику в эти районы не для проведения референдума, а для подавления местных арабов и туркоманов.

Напомним, что совет иракской провинции Киркук в конце прошлого месяца проголосовал за включение ее территории в голосование о независимости автономного Иракского Курдистана. Референдум состоится 25 сентября.