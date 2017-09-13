Apple провалила презентацию iPhone X: расхваленная функция Face ID не сработала

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Вашингтон, 13 сентября. Функция Face ID, распознающая лицо владельца в новом смартфоне iPhone X от компании Apple, подвела создателей прямо во время презентации новинок.

Вице-президент компании Крейг Федерини в зале «Steve Jobs Theater» в Apple Park представил давно обсуждаемую новинку: функцию распознавания лица Face ID. По его словам, смартфон нельзя будет разблокировать при помощи маски или фотографии. Кроме того, гаджет ориентируется на взгляд владельца, что исключает риск случайной (или недобровольной) разблокировки.

Как сообщают «Известия», новая функция подвела разработчиков: Федериги во время презентации так и не удалось разблокировать телефон с первого раза с помощью лица.