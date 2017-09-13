Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Стала известна личность погибшей в результате стрельбы в медцентре в США
Весь мир
Сирия: США выделили 2,2 млрд долларов на поставку нелегального оружия оппозиции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: США выделили 2,2 млрд долларов на поставку нелегального оружия оппозиции

    1:25  13 Сентября 2017
    407

    Сирия: США выделили 2,2 млрд долларов на поставку нелегального оружия оппозиции

    Вашингтон, 13 сентября. Пентагон выделяет до 2,2 млрд долларов на оружие и боеприпасы советского образца для сирийских повстанцев. Об этом сообщается в результатах совместного расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сети журналистских расследований (BIRN).

    По данным OCCRP, Пентагон нанял «целую армию подрядчиков и субподрядчиков» — от богатых военно-промышленных корпораций до фирм, имеющих связи с оргпреступностью. В докладе говорится, что производители оружия в балканских и восточноевропейских странах, поставляющих оружие для сирийской войны, уже не могут угнаться за спросом. В связи с этим, министерство обороны США обратилось к поставщикам из Казахстана, Грузии и Украины и снизило требования к производственным стандартам.

    Сирия: США выделили 2,2 млрд долларов на поставку нелегального оружия оппозиции

    Журналисты выяснили, что запутанная цепочка поставок оружия в Сирию проводилась отдельно от уже закрытой программы ЦРУ по вооружению повстанцев, воюющих против президента Сирии Башара Асада. Как сообщает РИА Новости, снаряжение переправляется по морю и по воздуху из Европы в Турцию, Иорданию и Кувейт. Затем на самолетах или грузовиках оно доставляется союзникам США на севере и юге Сирии.

    Отмечается, что масштабные закупки оружия начались в сентябре 2015 года при президенте Бараке Обаме. Как пишут авторы отчета, в общей сложности Пентагон намерен потратить на сирийских союзников до 2,2 млрд долларов.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2651

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2438

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        19423

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3172

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5067
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000

        Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000

        22:10   12 Сентября 2017
        1902
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        8887
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        780
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        33301