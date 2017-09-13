Сирия: США выделили 2,2 млрд долларов на поставку нелегального оружия оппозиции

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Вашингтон, 13 сентября. Пентагон выделяет до 2,2 млрд долларов на оружие и боеприпасы советского образца для сирийских повстанцев. Об этом сообщается в результатах совместного расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сети журналистских расследований (BIRN).

По данным OCCRP, Пентагон нанял «целую армию подрядчиков и субподрядчиков» — от богатых военно-промышленных корпораций до фирм, имеющих связи с оргпреступностью. В докладе говорится, что производители оружия в балканских и восточноевропейских странах, поставляющих оружие для сирийской войны, уже не могут угнаться за спросом. В связи с этим, министерство обороны США обратилось к поставщикам из Казахстана, Грузии и Украины и снизило требования к производственным стандартам.

Журналисты выяснили, что запутанная цепочка поставок оружия в Сирию проводилась отдельно от уже закрытой программы ЦРУ по вооружению повстанцев, воюющих против президента Сирии Башара Асада. Как сообщает РИА Новости, снаряжение переправляется по морю и по воздуху из Европы в Турцию, Иорданию и Кувейт. Затем на самолетах или грузовиках оно доставляется союзникам США на севере и юге Сирии.

Отмечается, что масштабные закупки оружия начались в сентябре 2015 года при президенте Бараке Обаме. Как пишут авторы отчета, в общей сложности Пентагон намерен потратить на сирийских союзников до 2,2 млрд долларов.