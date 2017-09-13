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Происшествия
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Транспортный корабль «Союз» с экипажем МКС успешно вышел на орбиту
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    Транспортный корабль «Союз» с экипажем МКС успешно вышел на орбиту

    1:09  13 Сентября 2017
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    https://iz.ru/644974/2017-09-13/soiuz-ms-06-startoval-k-mks-priamaia-transliatciiaТранспортный корабль «Союз» с экипажем МКС успешно вышел на орбиту

    Москва, 13 сентября. Транспортный космический корабль «Союз МС-06», на борту которого находятся трое членов международного экипажа новой экспедиции МКС, вышел на околоземную орбиту. Сейчас он движется к МКС, сообщает представитель «Роскосмоса».

    Старт корабля произошел с космодрома Байконур. Транспорт был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ».

    Как пишет газета «Известия», старт космического корабля прошел с первой площадки Байконура (Гагаринского старта) в 00:17 по московскому времени. На борту транспорта находится командир корабля, российский космонавт Александр Мисуркин, а также два бортинженера – астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

    Полет корабля пройдет по укороченной шестичасовой схеме. Длительность миссии нового экипажа на орбите составит 167 суток.

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    Автор: Антон Зарубин
    #космос #мкс #союз
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