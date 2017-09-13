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Происшествия
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Сирия: атака самолетов США с фосфорными боеприпасами в Ракке попала на видео
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    Сирия: атака самолетов США с фосфорными боеприпасами в Ракке попала на видео

    1:09  13 Сентября 2017
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    Сирия: атака самолетов США с фосфорными боеприпасами в Ракке попала на видео

    Ракка (Сирия), 13 сентября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) запечатлели момент, когда американская авиация сбросила запрещенные снаряды с белым фосфором на Ракку.

    Как сообщает Al Masdar News, коалиция по борьбе с ИГ, возглавляемая США, возможно, нарушает международные конвенции об использовании фосфорных боеприпасов. Кадры, выпущенные подконтрольным ИГ агентством Amaq, задокументировали серию нескольких атак со стороны авиации коалиции с использованием подобных боеприпасов.

    По данным AMN, из 200 тыс. проживающих в Ракке за последние месяцы тысячи погибли от авиаударов коалиции, уличных боев и взрывов террористов-смертников ИГ.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #ракка
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