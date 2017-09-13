Сирия: атака самолетов США с фосфорными боеприпасами в Ракке попала на видео

В Избранное

Ракка (Сирия), 13 сентября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) запечатлели момент, когда американская авиация сбросила запрещенные снаряды с белым фосфором на Ракку.

Как сообщает Al Masdar News, коалиция по борьбе с ИГ, возглавляемая США, возможно, нарушает международные конвенции об использовании фосфорных боеприпасов. Кадры, выпущенные подконтрольным ИГ агентством Amaq, задокументировали серию нескольких атак со стороны авиации коалиции с использованием подобных боеприпасов.

По данным AMN, из 200 тыс. проживающих в Ракке за последние месяцы тысячи погибли от авиаударов коалиции, уличных боев и взрывов террористов-смертников ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.