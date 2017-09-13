Шестая встреча, посвященная межсирийскому урегулированию, начнется в Астане

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Астана, 13 сентября. Шестой раунд межсирийских переговоров начнется в эту среду в столице Казахстана Астане.

Предыдущие встречи в Астане проходили в январе, феврале, марте, мае и июле. Главным достижением серии переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторинг прекращения боевых действий в Сирии, а также подписание меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Предполагается, что в переговорах примут участие представители стран-гарантов перемирия в Сирии: Россия, Иран и Турция. В эту они проведут заседание рабочей группы в преддверии переговоров, которые пройдут 14 и 15 сентября. В пятницу должно пройти пленарное заседание, сообщает МИД Казахстана.

Кроме того, в «Астане-6» будут участвовать делегации официального Дамаска и сирийской оппозиции, а также спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. В качестве наблюдателей будут присутствовать США и Иордания.